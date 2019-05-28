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Задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть в Заречный

09:01 | 28.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Военнослужащий Росгвардии пресек попытку незаконного проникновения человека на территорию Заречного Пензенской области, являющегося закрытым административно-территориальным образованием.

Задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть в Заречный. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сержант Алексей Буряков задержал мужчину, который пытался скрытно проникнуть на территорию закрытого административно-территориального образования в Пензенской области через автомобильный проезд», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что злоумышленник намеревался пройти через контрольно-пропускной пункт (КПП) вместе с въезжающими автомобилями.

«В отношении него составлен протокол о нарушении пропускного режима. Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в пресс-службе.

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