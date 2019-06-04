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В ДТП в Кузнецке пострадали граждане Узбекистана

13:00 | 04.06.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 4 июня 2019. PenzaNews. Граждане Узбекистана пострадали в ДТП на трассе М5 «Урал» в Кузнецке Пензенской области, где один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова.

В ДТП в Кузнецке пострадали граждане Узбекистана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она также отметила, что последствия аварии на 753 км автомобильной дороги, из-за которых было временно ограничено движение транспорта, устранены около 12.00.

«Движение на федеральной дороге М5 «Урал» в городе Кузнецке Пензенской области осуществляется в штатном режиме», — пояснила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по предварительным данным, микроавтобус «Hyundai» и грузовой автомобиль «ГАЗель-232555» столкнулись на 754 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецке около 8.50 во вторник, 4 июня.

В результате водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных травм скончался на месте. Его пассажир и восемь человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы.

В связи с ДТП движение автотранспорта на данном участке трассы было временно прекращено с 9.30 примерно на 2,5 часа.

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