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Организована проверка по ДТП под Кузнецком, где двое мужчин погибли и четверо пострадали

12:09 | 05.06.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 5 июня 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения грузового автомобиля «Hyundai» и легковой машины «ВАЗ-21074» в Кузнецком районе Пензенской области, которое унесло жизни двоих мужчин. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Организована проверка по ДТП под Кузнецком, где двое мужчин погибли и четверо пострадали

Фото: 58.mchs.gov.ru

По данным ведомства, столкновение произошло на 768 км федеральной трассы М5 «Урал» около 23.00 в минувший вторник, 4 июня.

«В результате происшествия водитель и пассажир «ВАЗа» — мужчины 1991 и 1981 года рождения — от полученных травм скончались на месте», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель автомобиля «Hyundai» 1972 года рождения, а также пассажиры «ВАЗа» — мужчины 1992, 1991 и 1993 годов рождения — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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