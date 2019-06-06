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Крупный пожар в частном секторе Пензы унес жизнь мужчины

09:35 | 06.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Тело мужчины 1963 года рождения обнаружено после тушения пожара, охватившего частный деревянный дом №32 на улице Тульской в Пензе и надворные постройки, вечером в минувшую среду, 5 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Крупный пожар в частном секторе Пензы унес жизнь мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 21.03, после чего на место были направлены пожарные подразделения, которые по прибытии установили, что открытым огнем горят дом и надворные постройки на общей площади 200 кв. метров.

« Тушение сильно осложнялось тем, что пожарные гидранты для заправки водой пожарных автомобилей находились в неисправном состоянии — на улице Тульской он оказался закатан асфальтом, а ближайший на улице Виражной не работал, поэтому много времени тратилось на подвоз воды», — пояснила собеседница агентства.

Анна Шупилова уточнила, что к ликвидации последствий пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.

Причины случившегося устанавливаются.

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