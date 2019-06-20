EN
16:52:51 Четверг, 20 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Иссинском районе выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре

12:20 | 20.06.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины в результате пожара, произошедшего в срубовом доме на улице Центральной в селе Дмитриевка Иссинского района в ночь на четверг, 20 июня.

В Иссинском районе выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело хозяйки дома 1962 года рождения. По имеющейся информации, женщина проживала одна. При первоначальном осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе доследственной проверки будет установлена причина пожара.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и гибели женщины», — пояснила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Глава пензенского УФАС сообщила об активности «профессиональных подателей жалоб» В Пензе прокуратура начала проверку после обращения к Путину по поводу давления на бизнес
В Пензенской области изменен порядок финансирования школ с малой наполняемостью Двое бездомных задержаны в Пензе по подозрению в нападении на микрокредитную организацию
Двое жителей Пензы предстанут перед судом за организацию азартных игр Замглавы ФАС России призвал обеспечить развитие конкуренции в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама