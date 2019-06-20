В Иссинском районе выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины в результате пожара, произошедшего в срубовом доме на улице Центральной в селе Дмитриевка Иссинского района в ночь на четверг, 20 июня.

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«После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело хозяйки дома 1962 года рождения. По имеющейся информации, женщина проживала одна. При первоначальном осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе доследственной проверки будет установлена причина пожара.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и гибели женщины», — пояснила собеседница агентства.