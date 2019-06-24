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В Заречном утонул мужчина

16:52 | 24.06.2019 | Происшествия

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Заречный, 24 июня 2019. PenzaNews. Проверка организована в Заречном Пензенской области по факту гибели мужчины 1972 года рождения, утонувшего в одном из городских водоемов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Заречном утонул мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что трагический инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 23 июня.

«На берегу водоема мужчина встретил своих знакомых. Пообщавшись с ними, он пошел купаться, а через некоторое время ушел под воду», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что тело зареченца извлекли водолазы.

Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняется.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 июня в Чаадаевке утонул 33-летний мужчина, а на следующий день в Сердобском районе — 16-летний подросток.

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