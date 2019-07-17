В Пензе следователи заинтересовались падением ребенка с гироскутера Происшествия

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту размещения в одной из социальных сетей информации о том, что малолетняя девочка получила 12 июля перелом руки при падении с гироскутера, взятого напрокат. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице следственного управления СКР по Пензенской области в Facebook.

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«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям владельца гироскутера по обеспечению его безопасной эксплуатации пострадавшей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что по результатам выяснения всех обстоятельств произошедшего будет сделан вывод о наличии или отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».