EN
13:47:13 Среда, 17 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе следователи заинтересовались падением ребенка с гироскутера

08:00 | 17.07.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту размещения в одной из социальных сетей информации о том, что малолетняя девочка получила 12 июля перелом руки при падении с гироскутера, взятого напрокат. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице следственного управления СКР по Пензенской области в Facebook.

В Пензе следователи заинтересовались падением ребенка с гироскутера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям владельца гироскутера по обеспечению его безопасной эксплуатации пострадавшей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что по результатам выяснения всех обстоятельств произошедшего будет сделан вывод о наличии или отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе открыта школа активного долголетия для пожилых людей Из Пензы в Иркутскую область отправлена гуманитарная помощь
В Пензе бойцы Росгвардии помогли матери разыскать дочь, потерявшуюся рядом с рекой Житель Пензы выплатил 560 тыс. рублей сыну после ограничения в спецправе
На рынке в Пензе выявлены нелегальные мигранты Прокуратура потребовала устранить нарушения в Пензе при сбросе в Суру сточных вод
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама