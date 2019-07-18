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После избиения девочки в Вазерках 15 школьников поставлены на учет

10:02 | 18.07.2019 | Происшествия

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Бессоновка, 18 июля 2019. PenzaNews. 15 участников и очевидцев избиения несовершеннолетней девочки в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области поставлены на внутришкольный учет по инициативе органов прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

После избиения девочки в Вазерках 15 школьников поставлены на учет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отметила, что по размещенной в социальных сетях и СМИ информации о драке прокуратура региона организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с выездом в Бессоновский район.

«Установлено, что 8, 9 и 10 июля 2019 года в селе Вазерки произошел конфликт между несовершеннолетними учащимися общеобразовательных организаций Бессоновского района, в результате которого тремя мальчиками были причинены телесные повреждения девочке. Возраст участников конфликта составляет 13–14 лет. Происходящие противоправные действия подростки снимали камерами мобильных телефонов. Впоследствии видео попало в интернет», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что, по данным проверки, директора школ и должностные лица управления образования Бессоновского района, осведомленные о случившемся, в органы внутренних дел в нарушение закона информацию о конфликте несовершеннолетних не передали.

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«В целях устранения выявленных нарушений прокурор Бессоновского района [Олег Рузляев] внес представление начальнику управления образования района [Светлане Назаровой] с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц», — добавила она.

По ее словам, полиция и следственные органы проводят по данному факту проверки.

«В отношении родителей четырех несовершеннолетних органами внутренних дел возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». О ситуации прокуратурой области проинформирован министр образования региона [Александр Воронков]», — сказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ.

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