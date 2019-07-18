После избиения девочки в Вазерках 15 школьников поставлены на учет Происшествия

Бессоновка, 18 июля 2019. PenzaNews. 15 участников и очевидцев избиения несовершеннолетней девочки в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области поставлены на внутришкольный учет по инициативе органов прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что по размещенной в социальных сетях и СМИ информации о драке прокуратура региона организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с выездом в Бессоновский район.

«Установлено, что 8, 9 и 10 июля 2019 года в селе Вазерки произошел конфликт между несовершеннолетними учащимися общеобразовательных организаций Бессоновского района, в результате которого тремя мальчиками были причинены телесные повреждения девочке. Возраст участников конфликта составляет 13–14 лет. Происходящие противоправные действия подростки снимали камерами мобильных телефонов. Впоследствии видео попало в интернет», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что, по данным проверки, директора школ и должностные лица управления образования Бессоновского района, осведомленные о случившемся, в органы внутренних дел в нарушение закона информацию о конфликте несовершеннолетних не передали.

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«В целях устранения выявленных нарушений прокурор Бессоновского района [Олег Рузляев] внес представление начальнику управления образования района [Светлане Назаровой] с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц», — добавила она.

По ее словам, полиция и следственные органы проводят по данному факту проверки.

«В отношении родителей четырех несовершеннолетних органами внутренних дел возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». О ситуации прокуратурой области проинформирован министр образования региона [Александр Воронков]», — сказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ.