В ДТП под Пензой пострадали семь человек Происшествия

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Семь человек, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автомобилей «Chevrolet Lanos» и «Ford Kuga» в Пензенском районе Пензенской области во вторник, 23 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 9 км автодороги «Пенза — Шемышейка» в 10.35.

«Водитель и два пассажира автомобиля «Chevrolet», а также пассажирка машины «Ford» госпитализированы», — пояснили в отделении пропаганды.

В Госавтоинспекции добавили, что мальчику 2014 года, ехавшему в автомобиле «Ford», и двум молодым мужчинам 1999 и 2000 годов рождения, находившимся в другой машине, была оказана медпомощь, госпитализация им не потребовалась.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.