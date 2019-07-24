Ночной пожар в Пензе оставил без крова более 20 человек Происшествия

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Пожар в деревянном двухэтажном восьмиквартирном жилом доме на улице Галетной в Пензе, где прописаны более 20 человек, произошел в ночь на среду, 24 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, огонь возник в надворной постройке, а затем перекинулся на жилое строение. Сигнал о возгорании поступил в 23.49. Пожар был локализован в 1.01, ликвидирован в 1.26.

Для тушения были привлечены силы и средства пяти пожарных частей, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управления МВД России по городу Пензе.

Сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Пенза» отключили дом от газоснабжения, ЗАО «Горэлектросеть» — от электричества.

Всего на месте работали 49 специалистов и 14 единиц техники.

Огонь полностью уничтожил кровлю дома на площади около 200 кв. метров. Выгорел второй этаж и частично первый. Повреждены все жилые помещения. Никто из людей не пострадал.

В настоящий момент ограничен доступ к опасным участкам придомовой территории, организована охрана общественного порядка и имущества.