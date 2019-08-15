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В Сердобском районе выясняют обстоятельства смерти охранника

12:12 | 15.08.2019 | Происшествия

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Сердобск, 15 августа 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти жителя Сердобска Пензенской области, работавшего охранником, тело которого обнаружено на реке Баечке.

В Сердобском районе выясняют обстоятельства смерти охранника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«13 августа мужчина 1953 года рождения прибыл на работу по охране территории крестьянско-фермерского хозяйства, в пределах которого находится река Баечка. 14 августа его тело без признаков жизни было обнаружено сменщиком вблизи берега рядом с рыболовными снастями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Евгения Воеводина.

Она пояснила, что каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено.

Точная причина его смерти будет установлена по результатам экспертизы.

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