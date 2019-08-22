Житель Пензы утонул в Усть-Узе Происшествия

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. 43-летний житель Пензы утонул во время купания в водоеме на территории села Усть-Уза Шемышейского района ночью в четверг, 22 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 43-летний мужчина отдыхал в компании друзей на водоеме в селе Усть-Уза. В ночное время 22 августа он направился купаться и затем был обнаружен друзьями на водной поверхности без признаков жизни. Тело мужчины извлечено из воды. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на утонувшем не обнаружено», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что по факту гибели пензенца организована доследственная проверка.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.