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В Сердобске вблизи кладбища в водоеме найдено тело мужчины

10:56 | 18.09.2019 | Происшествия

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Сердобск, 18 сентября 2019. PenzaNews. Тело мужчины обнаружено в водоеме около кладбища в Сердобске Пензенской области в минувший вторник, 17 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Сердобске вблизи кладбища в водоеме найдено тело мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, труп заметил прохожий.

«Погибшим оказался житель Сердобска 1990 года рождения. При первоначальном осмотре на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что, по предварительным данным, тело находилось в воде несколько дней.

По данному факту организована доследственная проверка. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

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