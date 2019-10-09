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Прокуратура приняла меры в связи с падением подростка с неисправного моста в Городище

08:45 | 09.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Меры прокурорского реагирования приняты в связи с падением 15-летнего жителя Городище Пензенской области с неисправного моста в реку Юловку.

Прокуратура приняла меры в связи с падением подростка с неисправного моста в Городище

Фото: Penza.sledcom.ru

«Установлено, что несчастный случай стал возможен из-за отсутствия на мосту фрагмента асфальтового покрытия. Сооружение находится в реестре собственности муниципального образования — города Городище, однако договор на его обслуживание органом местного самоуправления не заключался. Об аварийном состоянии моста собственнику было известно, но администрация надлежащие меры по недопущению возможности несчастных случаев не приняла», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что в связи с отсутствием контроля за надлежащим состоянием моста и необходимостью безотлагательного принятия мер к ограждению аварийного участка и.о. главе администрации Городище Владимиру Михайлову внесено представление.

«Кроме того, прокуратура района провела проверку деятельности ОГИБДД ОМВД России по Городищенскому району, наделенного полномочиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — добавила собеседница агентства.

Представитель надзорного ведомства отметила, что в связи с бездействием сотрудников начальнику ОМВД России по Городищенскому району Илдусу Якупову также внесено представление об устранении нарушений закона.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказала Светлана Артамонова.

Помимо этого, продолжается проверка отдела следственного управления СКР по Пензенской области, в ходе которой будет установлено, имелись ли в действиях должностных лиц признаки состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».

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