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По факту смертельного ДТП на трассе в Пензенской области возбуждено уголовное дело

00:40 | 12.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 12 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», возбуждено по факту ДТП в Каменском районе Пензенской области, в результате которого погибли мужчина и женщина, а еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту смертельного ДТП на трассе в Пензенской области возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 11 октября на 218 км автодороги «Тамбов — Пенза» недалеко от села Калинино Каменского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что во время оформления ДТП водитель следовавшего по дороге «КамАЗа» допустил наезд на двоих гражданских лиц и двоих следователей отдела МВД России по Каменскому району, в результате чего мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения скончались на месте происшествия.

«Следователи отдела полиции госпитализированы в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные специалисты управления.

«Проводится осмотр места происшествия. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — подытожила Татьяна Махницкая.

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