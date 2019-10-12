По факту смертельного ДТП на трассе в Пензенской области возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 12 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», возбуждено по факту ДТП в Каменском районе Пензенской области, в результате которого погибли мужчина и женщина, а еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 11 октября на 218 км автодороги «Тамбов — Пенза» недалеко от села Калинино Каменского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

Грузовик насмерть сбил двоих участников ДТП на трассе, двое полицейских пострадали — УМВД

Она добавила, что во время оформления ДТП водитель следовавшего по дороге «КамАЗа» допустил наезд на двоих гражданских лиц и двоих следователей отдела МВД России по Каменскому району, в результате чего мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения скончались на месте происшествия.

«Следователи отдела полиции госпитализированы в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные специалисты управления.

«Проводится осмотр места происшествия. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — подытожила Татьяна Махницкая.