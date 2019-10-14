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В Пензе выясняют причины пожара на 1-м проезде Кольцова

10:11 | 14.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Специалисты регионального управления Госпожнадзора выясняют причины пожара, произошедшего в кирпичном двухэтажном доме площадью 200 кв. метров на 1-м проезде Кольцова в Пензе рано утром в понедельник, 14 октября.

В Пензе выясняют причины пожара на 1-м проезде Кольцова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 3.57.

«Для ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава и шесть единиц техники», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что огонь повредил веранду на площади 30 кв. метров, а также чердачное помещение на площади 50 кв. метров.

«Удалось спасти материальные ценности на 2 млн. рублей», — сказали в ГУ МЧС, добавив, что в результате пожара никто не пострадал.

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