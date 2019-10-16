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В Пензе заступившемуся за женщину таксисту разбили стекла в машине

10:32 | 16.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства конфликта на улице Буровой в Пензе, в результате которого женщина получила телесные повреждения, а также оказался поврежден автомобиль такси.

В Пензе заступившемуся за женщину таксисту разбили стекла в машине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, на пульт централизованной охраны поступил сигнал о том, что двое злоумышленников бьют стекла в припаркованной машине, после чего по указанному адресу был направлен ближайший экипаж группы задержания.

«На месте женщина рассказала, что некоторое время назад она отдыхала в компании, вызвала такси, решив отправиться домой, но между ней и двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого ей нанесли несколько ударов по голове», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, подъехавший на вызов таксист заступился за женщину, однако это не понравилось ее обидчикам, и они стали бить окна в машине.

«Граждане были задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции», — сказали в управлении добавив, что пострадавшая госпитализирована.

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