Пожарные спасли жильцов дома на улице Заводской в Пензе Происшествия

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Пожарные, прибывшие к многоквартирному дому №15 на улице Заводской в Пензе, где утром в пятницу, 25 октября, произошло возгорание, помогли покинуть здание людям, которые оказались заблокированы на верхних этажах.

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«Звенья газодымозащитной службы проверили все помещения, люди были эвакуированы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара сгорела комната на первом этаже — находившиеся в квартире пожилая женщина и ее внук своевременно покинули жилище, благодаря чему они не пострадали.

«На тушение привлекались 18 человек личного состава и шесть единиц техники», — сказали в пресс-службе.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.