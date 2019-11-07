В Госавтоинспекции уточнили информацию о ДТП в Бессоновском районе Происшествия

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Один человек погиб, а еще пятеро, по уточненным данным, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21074» и «BMW 525» в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Пассажирка автомобиля «ВАЗ-21074» – женщина 1974 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП. Водитель данной автомашины – мужчина 1992 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказали в Госавтоинспекции.

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В ведомстве добавили, что в аварии также пострадали женщина 1991 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения, находившиеся в «семерке», и пассажирка иномарки 1967 года рождения.

«Госпитализация им не потребовалась», — отметили в отделе пропаганды.

В управлении пояснили, что по факту ДТП организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», столкновение автомобилей «BMW» и «ВАЗ-21074», в результате которого погибла женщина, произошло в Бессоновском районе Пензенской области вечером 6 ноября.