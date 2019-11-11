На трассе «Тамбов — Пенза» насмерть сбит пешеход, водитель скрылся Происшествия

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на 219 км трассы «Тамбов — Пенза», в результате которого погиб пешеход.

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«Предварительно установлено, что в воскресенье, 10 ноября, в 18.30 в Каменском районе водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода 1964 года рождения. В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

«Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению личности водителя и его задержанию», — сказали в отделе пропаганды.