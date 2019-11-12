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Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Спасском районе

11:50 | 12.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Микроавтобус «Ford Transit», столкнувшийся с автомашиной «Hyundai H-1» на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области накануне вечером, от удара вылетел в кювет и загорелся. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Спасском районе

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Ford Transit» – мужчина 1957 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», — уточнили в Госавтоинспекции.

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В ведомстве напомнили, что травмы различной степени тяжести получили семь человек.

«Это водители обеих машин 1975 и 1983 годов рождения, а также пассажиры автомобиля «Hyundai H-1» – мужчины 1977, 1983, 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Они госпитализированы», — пояснили в отделе пропаганды.

По факту трагического ДТП проводится проверка.

Представителям управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области предстоит восстановить полную картину случившегося и выяснить степень вины каждого из водителей.

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