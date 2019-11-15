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В Пензе на стройплощадке мужчину зажало фундаментными блоками

11:45 | 15.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Спасатели пришли на помощь мужчине, который оказался зажат между фундаментными блоками и краем котлована строящегося дома на проезде Чкалова в Пензе.

В Пензе на стройплощадке мужчину зажало фундаментными блоками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ), инцидент произошел вечером в минувший четверг, 14 ноября.

Согласно информации, поступившей в центр обработки экстренных вызовов системы «112», при падении мужчина получил травму головы.

Прибывшие на место спасатели увидели, что пострадавший находится на глубине около полутора метров. Используя альпинистское снаряжение, специалисты ППСЦ деблокировали мужчину, а затем извлекли его из ямы.

После этого он был передан врачам скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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