Экс-чиновник пензенского правительства найден мертвым — СМИ Происшествия

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Владимир Мальцев, занимавший должность заместителя председателя правительства Пензенской области с июля 2013 года по ноябрь 2014-го, найден мертвым. Соответствующую информацию распространил «11 канал» (ТРК «Наш Дом»).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По неофициальным данным, рядом с его телом нашли охотничье ружье, принадлежавшее ему же. Погибшему было 47 лет», — сказала ведущая телеканала Алла Аксенова во время выпуска новостей, вышедшего в эфир вечером во вторник, 19 ноября.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Владимир Мальцев окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт.

Работал санитарным врачом, исполнял обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены, был санитарным врачом СЭС Большечерниговского района Самарской области, главным государственным санитарным врачом ЦГСЭН пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

С июня 2005 года занимал должность заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

1 июля 2013 года губернатор Василий Бочкарев объявил о назначении Владимира Мальцева заместителем председателя регионального правительства по социальным вопросам.

В ноябре 2014 года руководитель субъекта федерации принял решение о сокращении числа зампредов областного правительства на две штатные единицы.

24 ноября 2014 года стало известно об увольнении Владимира Мальцева с занимаемой должности.