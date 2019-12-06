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В Пензе водитель въехавшей в столб иномарки скончался в больнице

10:00 | 06.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Мужчина 1976 года рождения пострадавший в результате ДТП в центре Пензы, где иномарка врезалась в световую опору, скончался в больнице от полученных травм. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе водитель въехавшей в столб иномарки скончался в больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 5 декабря в 6.30 вблизи дома №120 на улице Суворова водитель автомобиля «Hyundai Elantra» допустил наезд на препятствие. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — пояснили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту ДТП проводится проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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