В Пензе водитель въехавшей в столб иномарки скончался в больнице Происшествия

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Мужчина 1976 года рождения пострадавший в результате ДТП в центре Пензы, где иномарка врезалась в световую опору, скончался в больнице от полученных травм. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 5 декабря в 6.30 вблизи дома №120 на улице Суворова водитель автомобиля «Hyundai Elantra» допустил наезд на препятствие. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — пояснили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту ДТП проводится проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.