Попавшая в ДТП под Пензой «ГАЗель» с детьми принадлежит школе села Сосновка Происшествия

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Пассажирская «ГАЗель» с детьми, попавшая в ДТП в Бессоновском районе Пензенской области днем в пятницу, 13 декабря, принадлежит школе села Сосновка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При перевозке детей были соблюдены все необходимые меры безопасности», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что учащиеся были пристегнуты ремнями безопасности, а их ранцы — размещены на специальной полке.

«В салоне автобуса находились 10 детей и сопровождающий», — уточнили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 13 декабря на 7 км автодороги «Чемодановка — Васильевка» произошло столкновение двух «ГАЗелей» — грузовой и пассажирской, которая используется как школьный автобус.

Травмы различной степени тяжести получили семь человек.

В пассажирской «ГАЗели» пострадали женщина и пятеро детей: девочка 2008 года рождения и мальчики 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Один ребенок госпитализирован с сотрясением мозга средней тяжести, другие отделались легкими ушибами и ссадинами.

Водителю грузовой «ГАЗели» медпомощь была оказана на месте происшествия.