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В Кузнецке машина врезалась в бетонную стену и загорелась, водитель погиб

11:35 | 25.02.2020 | Происшествия

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Кузнецк, 25 февраля 2020. PenzaNews. Мужчина 1959 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Renault Logan», погиб в результате ДТП в Кузнецке Пензенской области утром во вторник, 25 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Кузнецке машина врезалась в бетонную стену и загорелась, водитель погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 6.30 напротив дома №59 на улице Осипенко водитель автомобиля «Renault Logan» не справился с управлением и допустил наезд на бетонную стену, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате происшествия мужчина скончался на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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