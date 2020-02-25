В Кузнецке машина врезалась в бетонную стену и загорелась, водитель погиб Происшествия

Кузнецк, 25 февраля 2020. PenzaNews. Мужчина 1959 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Renault Logan», погиб в результате ДТП в Кузнецке Пензенской области утром во вторник, 25 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 6.30 напротив дома №59 на улице Осипенко водитель автомобиля «Renault Logan» не справился с управлением и допустил наезд на бетонную стену, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате происшествия мужчина скончался на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.