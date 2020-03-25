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При пожаре в Нижнем Ломове погибли семь человек, в том числе трое детей

07:55 | 25.03.2020 | Происшествия

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Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном жилом одноэтажном деревянном доме на Заречном переулке в городе Нижнем Ломове Пензенской области в ночь на среду, 25 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

При пожаре в Нижнем Ломове погибли семь человек, в том числе трое детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил в 1.30.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри», — пояснила собеседница агентства, добавив, что здание выгорело полностью.

«В доме обнаружены семеро погибших: три девочки 2012 и 2008 годов рождения, а также четверо взрослых», — сказала Анна Шупилова.

По ее словам, на месте происшествия работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.

Глава пресс-службы ГУ МЧС отметила, что сгоревший дом был подключен к центральному электроснабжению и имел газовое отопление.

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