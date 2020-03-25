Наталья Канцерова выехала в Нижний Ломов, где при пожаре погибли семь человек Происшествия

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова выехала в Нижний Ломов, где в результате пожара погибли семь человек, с целью контроля и координации деятельности правоохранительных органов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Около 2.00 среды, 25 марта, на территории Нижнего Ломова произошло возгорание жилого дома. В результате пожара погибли семь человек, из них трое — несовершеннолетние. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — напомнила собеседница агентства.

Она добавила, что нижнеломовской межрайонной прокуратурой незамедлительно было организовано проведение проверки, в том числе для оценки работы органов системы профилактики по работе с семьями, погибшими при пожаре.