Уголовное дело возбуждено по факту гибели семерых человек при пожаре в Нижнем Ломове Происшествия

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели семерых человек — четверых взрослых и троих детей — в результате пожара в частном жилом одноэтажном деревянном доме на Заречном переулке в городе Нижнем Ломове Пензенской области в ночь на среду, 25 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«По данным следствия, около 2.00 на Заречном переулке в Нижнем Ломове произошло возгорание жилого дома. После ликвидации пожара в период с 5.00 до 6.30 в доме были обнаружены тела семерых человек: троих детей 2012 и 2008 годов рождения, двух женщин 1982 и 1985 годов рождения, двоих мужчин 1982 и 1983 годов рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

«Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что уголовное дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области.