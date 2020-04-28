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В Пензе начата проверка по факту травмирования рабочего при ремонте бетонораздатчика

10:10 | 28.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Проверка по факту травмирования рабочего при ремонте бетонораздатчика организована в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе начата проверка по факту травмирования рабочего при ремонте бетонораздатчика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 15 апреля слесарь по ремонту оборудования общества с ограниченной ответственностью осуществлял ремонт бетонораздатчика. Поскольку оборудование не было обесточено, произошел его запуск, вследствие чего мужчина получил телесные повреждения в виде перелома ноги», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медпомощь.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью работника», — пояснила собеседница агентства.

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