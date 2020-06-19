Погибшие в ДТП в Мордовии пензенцы приехали в Саранск на заработки — МВД Происшествия

Саранск, 19 июня 2020. PenzaNews. Трое жителей Пензенской области 1974, 1983 и 1984 годов рождения, погибших в Мордовии в результате трагического ДТП с участием двух автомобилей «Lada Granta», которые после столкновения загорелись, приехали в Саранск на заработки и трудились на одном из строительных объектов города. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

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В ведомстве добавили, что также установлены личности троих погибших, ехавших во второй машине, принадлежавшей службе такси.

«За рулем находился житель Саранска 1983 года рождения. Кроме того, в машине были две девушки-пассажирки — жительницы Рузаевки 1982 и 1984 годов рождения», — уточнили в полиции.

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В МВД пояснили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Назначен ряд экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего ДТП», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 18 июня на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Lada Granta», после чего оба транспортных средства загорелись.

В результате аварии погибли шесть человек.