В Пензе при ДТП световая опора упала на рабочих, один человек погиб Происшествия

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в участием фуры на улице Терновского в Пензе, где световая опора упала на двоих рабочих, один из которых погиб.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 21 июля в 22.50 на улице Терновского — напротив дома №10А на улице Осоавиахимовской — в процессе движения автомобиля «Mercedes-Benz» под управлением мужчины 1985 года рождения произошло провисание и попадание демонтируемой растяжки между кабиной и полуприцепом, а затем — отрыв данной растяжки и падение световой опоры на двоих рабочих», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что пострадавший 1969 года рождения от полученных травм скончался в больнице.

«Мужчина 1960 года рождения госпитализирован», — сказали в ведомстве.

В отделе пропаганды пояснили, что по факту ДТП проводится проверка.