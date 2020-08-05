В Пензе в результате ДТП с квадроциклом пострадали два человека, в том числе ребенок Происшествия

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с участием квадроцикла в Октябрьском районе Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В Госавтоинспекции пояснили, что по данному факту организована проверка.

«По предварительным данным, 4 августа в 14.25 вблизи дома №105А на улице Ладожской водитель квадроцикла «Allroad» – мужчина 1994 года рождения допустил наезд на торговый павильон. В результате происшествия водитель и мальчик 2015 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказали в отделе пропаганды.

Обстоятельства произошедшего выясняются.