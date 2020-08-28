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Под Пензой в ДТП с участием фуры погибли два человека

11:39 | 28.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Два человека погибли в ДТП с участием фуры «DAF» и легкового автомобиля «Lada Largus» на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области утром в пятницу, 28 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой в ДТП с участием фуры погибли два человека

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«По предварительным данным, в 4.45 на трассе «Нижний Новгород — Саратов» произошло столкновение автомашины «DAF» под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиля «Lada Largus», за рулем которого находился водитель 1996 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля – мужчина 1981 года рождения скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды отметили, что водителю фуры госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

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