EN
16:36:29 Вторник, 1 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП с автобусом в Пензе

13:44 | 01.09.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Девять человек, в том числе трое детей, по уточненным данным, пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего на улице Калинина в Пензе 31 августа. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП с автобусом в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина 1966 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Читайте также

В Пензе автобус с пассажирами врезался в столб, есть пострадавшие

В нем добавляется, что водитель 1957 года рождения, а также пассажиры — женщины 1951, 1956, 1959, 1969 годов рождения, мальчик 2007 года рождения, девочки 2003 и 2006 годов после оказания медицинской помощи были отпущены.

По факту ДТП проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 31 августа автобус №70, следовавший по улице Калинина в направлении центра Пензы, врезался в столб. Согласно первоначальным данным, в результате ДТП пострадали семеро человек, в том числе один ребенок.

В связи с произошедшим организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой мужчина осужден за кражу денег у своей бабушки Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах
По факту травмирования мужчины при взрыве газа в Засечном возбуждено уголовное дело В Спасском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП
Житель Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем знаний
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама