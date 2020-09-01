В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП с автобусом в Пензе Происшествия

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Девять человек, в том числе трое детей, по уточненным данным, пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего на улице Калинина в Пензе 31 августа. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«Женщина 1966 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — говорится в сообщении.

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В нем добавляется, что водитель 1957 года рождения, а также пассажиры — женщины 1951, 1956, 1959, 1969 годов рождения, мальчик 2007 года рождения, девочки 2003 и 2006 годов после оказания медицинской помощи были отпущены.

По факту ДТП проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 31 августа автобус №70, следовавший по улице Калинина в направлении центра Пензы, врезался в столб. Согласно первоначальным данным, в результате ДТП пострадали семеро человек, в том числе один ребенок.

В связи с произошедшим организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».