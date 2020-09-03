В Неверкинском районе организована проверка по факту гибели мужчины в ДТП Происшествия

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели пассажира автомобиля «Skoda Octavia» в результате ДТП в Неверкинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 2 сентября в 10.25 на автодороге «Неверкино — Илим Гора» водитель автомобиля «Skoda Octavia» 1975 года рождения допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель и пассажирка 1974 года рождения были госпитализированы. Пассажир 1958 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.