Житель Пензы помог задержать нетрезвого водителя Происшествия

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Неравнодушный житель Пензы помог полицейским задержать нетрезвого водителя.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, гражданин стал свидетелем того, как автомобиль «Citroen», за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходное ограждение напротив дома №21 на улице Бородина, и позвонил по телефону 02.

«На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции оформили ДТП и при проведении освидетельствования установили, что водитель действительно был нетрезв», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».