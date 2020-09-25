Пробы атмосферного воздуха отобраны на полигоне ТБО в Пензе, где неделю тлеет мусор Происшествия

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Пробы атмосферного воздуха отобраны на полигоне ТБО на улице Осенней в Пензе, где продолжает тлеть мусор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области, которая организовала проверку соблюдения требований природоохранного законодательства и пожарной безопасности.

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«Установлено, что возгорание произошло 18 сентября 2020 года на земельном участке, эксплуатацию которого осуществляет ООО «Спецтранс». Отрытое горение на полигоне ТКО [было] ликвидировано в течение суток, материальный ущерб не причинен. В настоящее время принимаются меры к тушению действующих очагов тления отходов. В ходе выездной проверки совместно со специалистами территориального управления Росприроднадзора отобраны пробы атмосферного воздуха», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Ситуация находится на контроле органов прокуратуры», — подчеркивается в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по официальным данным, вместимость полигона ТБО в Пензе составляет 7 млн. 425 тыс. тонн. Ежегодно на него свозят более 300 тыс. тонн отходов. По состоянию на ноябрь 2018 года объект был заполнен на 94%.

6 ноября 2018 года между правительством Пензенской области и ООО «Маг Груп Пенза» было подписано концессионное соглашение на 35 лет. Компания взяла на себя обязательство построить мусорообрабатывающий комплекс и полигон отходов в Пензенской области на общей территории 80 га.