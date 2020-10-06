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МАК выясняет причины падения легкомоторного самолета в Никольском районе

14:46 | 06.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Межгосударственный авиационный комитет выясняет причины падения легкомоторного самолета в Никольском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАК во вторник, 6 октября.

МАК выясняет причины падения легкомоторного самолета в Никольском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 октября 2020 года в районе населенного пункта Родники Никольского района Пензенской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС [единичным экземпляром воздушного судна] — самолетом «Вираж В-1» RA-0376A, принадлежащим частному лицу. По имеющейся информации, находившийся на борту пилот погиб, воздушное судно разрушено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что комиссия приступила к работе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту падения легкомоторного самолета в Никольском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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