Пожар в «Засеке» ликвидирован — МЧС Происшествия

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Пожар в ресторане «Засека» в Пензе ликвидирован. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 22.13 — ликвидация [открытого горения]», — уточнила она.

По словам Анны Шупиловой, из здания были эвакуированы 47 человек.

Пожарные подразделения продолжают работать на месте происшествия.

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Появилось видео с места пожара в пензенском ресторане «Засека»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сигнал о пожаре в ресторане «Засека» в Пензе поступил в МЧС в 19.40.

Вскоре появилась информация о том, что ресторан горит открытым огнем по всей площади.

Позднее было опубликовано видео с места пожара. На кадрах запечатлено, как огонь уничтожает «Засеку», являвшуюся одной из достопримечательностей Пензы.

В 21.00 пожар на площади 600 кв. метров удалось локализовать.

