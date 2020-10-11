В доме главы пензенского отделения Российского детского фонда произошел пожар Происшествия

Пенза, 11 октября 2020. PenzaNews. Пожар произошел в доме председателя правления пензенского областного отделения Российского детского фонда Марии Гаврюшиной в селе Бессоновка.

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«Слезы высохли... но страх еще не проходит. Друзья. У меня случилось горе. У меня сгорел дом. Вот так. В секунды. Огонь просто слизал детские комнаты. Спасибо ребятам, которые тушили. Это страшно. Страшно от запаха. Страшно видеть головешки... залитые учебники... детские вещи черные... Только вчера мы обсуждали на работе, как в этом году поедем опять поздравлять спасателей и врачей скорой. И вот они уже стоят тут...» — написала Мария Гаврюшина на своей странице в Facebook вечером в минувшую субботу, 10 октября.

По ее словам, она пока не знает, что делать.

«Но я обязательно пойму. Я сильная. И счастливая. Потому что дети живы. И даже белок вытащили. Потому что днем, а не ночью. Тогда бы не проснулись. Никто и никогда уже. Все будет хорошо. Я знаю», — отметила общественница.

Глава областного отделения Российского детского фонда добавила, что «ужасно просить для себя». Вместе с тем руководитель НКО призналась, что в связи с произошедшим она нуждается в помощи.

Мария Гаврюшина возглавляет пензенское областное отделение РДФ с 2010 года. Организация оказывает срочную адресную помощь семьям с детьми, занимается сопровождением несовершеннолетних правонарушителей, реализует различные проекты.

Отделение фонда четыре раза выигрывало президентские гранты. По итогам 2018 года проект «Добрый шкаф» был включен в 100 лучших инициатив, реализованных победителями конкурса президентских грантов.