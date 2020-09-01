В топ-100 проектов победителей конкурсов президентских грантов 2018 года включено три пензенских Общество

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Три проекта некоммерческих организаций Пензенской области включено в список 100 лучших инициатив, реализованных победителями конкурсов президентских грантов, проведенных в 2018 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе проект «Лидеры изменений. Равный – равному» автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». По итогам первого в 2018 году конкурса президентских грантов на него было выделено 6 млн. 717 тыс. 300 рублей. С использованием этих средств проведены стажировочные сессии для молодых людей с инвалидностью из разных регионов страны.

Также в топ-100 вошел проект поддержки семьи и детства «Добрый шкаф» пензенского областного отделения Российского детского фонда, на который по результатам второго конкурса президентских грантов направлено 1 млн. 682 тыс. 143 рубля. В четырех муниципалитетах был внедрен формат обмена вещей для детей и сформирован актив из успешных семей.

Читайте также

В «Спутнике» открыт «Добрый шкаф» для обмена детскими вещами

Помимо этого, отмечен проект «В тылу герои не забыты» регионального отделения Поискового движения России в Пензенской области. По итогам первого в 2018 году конкурса на него был выделен грант в 1 млн. 583 тыс. 107 рублей. В ходе его реализации активисты собрали информацию об участниках Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях, установили мемориальные знаки и доски, а также издали книгу.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Фонда президентских грантов, победители, чьи проекты включены в топ-100, получат специальные преференции, включая информационную поддержку. Также им будет отдан приоритет при выборе фондом участников мероприятий, в том числе с участием руководства страны, и партнерских проектов.

Помимо этого, руководителям проектов будут вручены соответствующие дипломы.