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В Пензенской области за сутки потушены лесные пожары на площади около 86 га

12:19 | 12.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Пожары на территории Ахунско-Ленинского, Кузнецкого, Сердобского, Белинского, Лунинского, Чаадаевского и Юрсовского лесничеств Пензенской области обнаружены и ликвидированы на общей площади 85,8 га за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области за сутки потушены лесные пожары на площади около 86 га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в тушении были задействованы сотрудники лесопожарного центра и лесничеств.

Всего по состоянию на 12 октября в регионе ликвидирован 71 лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, превысила 245 га.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в период со 2 по 12 октября в Пензенской области было введено ограничение на посещение лесов в связи с нарастанием пожарной опасности.

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