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При пожаре в Старом Чирчиме погиб мужчина

09:41 | 22.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Мужчина 1944 года рождения погиб в результате пожара в частном деревянном доме на улице Солнечной в селе Старый Чирчим Камешкирского района Пензенской области. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

При пожаре в Старом Чирчиме погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в ведомство в минувшую среду, 21 октября, в 18.10.

«В результате пожара дом сгорел полностью», — сказала она, добавив, что также огонь уничтожил кровлю сарая.

Анна Шупилова уточнила, что тело погибшего было обнаружено в ходе проливки и разбора конструкций.

«На тушение пожара привлекались четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Проводится проверка», — добавила она.

Начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области обратила внимание жителей частных домов на необходимость подготовки к зимнему периоду: прочистки печей и дымоходов, проверки наличия тяги, их покрытия известковым или глиняным раствором, чтобы впоследствии можно было заметить трещины, появившиеся от проходящего через них дыма.

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