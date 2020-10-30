Пропавшая студентка пензенского колледжа найдена в Курганской области Происшествия

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. 15-летняя студентка пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, по факту безвестного исчезновения которой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», обнаружена в одном из населенных пунктов Курганской области в минувший четверг, 29 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, девушка и ее знакомый 1989 года рождения были остановлены сотрудниками полиции, а затем допрошены следователями.

Татьяна Махницкая пояснила, что несовершеннолетняя будет доставлена в Пензенскую область и передана матери.

«В ходе расследования уголовного дела будут детально установлены причины и обстоятельства безвестного исчезновения девушки и ее знакомого, отношения и условия ее воспитания в семье», — сказала собеседница агентства.