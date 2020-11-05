Под Пензой ищут очевидцев смертельного ДТП с участием внедорожника «Toyota Land Cruiser» Происшествия

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Полицейские разыскивают очевидцев ДТП с участием автомобиля «Toyota Land Cruiser», произошедшего на 619 км федеральной трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области вечером 29 октября, в результате которого погиб житель Башмаково 1969 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Предварительно установлено, что водитель автомашины «Toyota Land Cruiser», двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, произвел наезд на пешехода», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«По словам водителя, мужчина внезапно оказался на пути движения его автомобиля», — отметили в УМВД.

В ведомстве призвали граждан, располагающих достоверной информацией об обстоятельствах случившегося, обратиться в полицию.