В результате ДТП на улице Аустрина в Пензе пострадал пешеход Происшествия

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Пешеход пострадал в результате ДТП с участием автомобилей «Nissan Almera» и «Toyota Highlander» на улице Аустрина в Пензе вечером в четверг, 3 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, в 17.20 напротив дома №153 на улице Аустрина водитель автомобиля «Nissan Almera» допустил наезд на пешехода 1996 года рождения, после чего произвел столкновение с кроссовером«Toyota Highlander». В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП организована проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в отделе пропаганды.