В здании «Дома книголюба» вновь произошел пожар Происшествия

Пенза, 9 января 2021. PenzaNews. Пожар в двухэтажном административном здании на улице Куйбышева в Пензе общей площадью 250 кв. метров, на первом этаже которого находится ресторан «Дом книголюба», произошел в ночь на субботу, 9 января.

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«Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить распространение огня и спасти здание», — сообщила журналистам начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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Она уточнила, что обгорели деревянные конструкции чердачного помещения на площади 20 кв. метров и отделка стены.

«В октябре 2020 года в здании уже был пожар, причиной которого стал поджог», — напомнила Анна Шупилова.

Она добавила, что специалисты отдела надзорной и профилактической работы просят откликнуться очевидцев сегодняшнего происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание, расположенное по адресу: Пенза, улица Куйбышева, 20, является памятником истории регионального значения.

В конце 1850-х – начале 1860-х годов там собирался демократический кружок, членом которого был Илья Ульянов.