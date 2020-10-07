По факту пожара в здании «Дома книголюба» в Пензе организована проверка Происшествия

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту пожара, произошедшего в ночь на 5 октября в здании на улице Куйбышева в Пензе, на первом этаже которого находится ресторан «Дом книголюба». Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

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«Горела входная группа ресторана по этому адресу. Первый этаж там в кирпичном исполнении, второй — в деревянном. Мы сейчас тоже проводим проверку на предмет [выяснения] причины возникновения пожара. [...] Там площадь была 15 кв. метров — от входной группы огонь ушел под кровлю», — сказал он в ходе брифинга, посвященного пожару в ресторане «Засека», который состоялся в главном управлении МЧС России по региону в среду, 7 октября.

Сергей Козлов обратил внимание, что в «Доме книголюба» так же, как и в «Засеке», автоматическая сигнализация и система управления эвакуацией людей при пожаре были исправны.

По его словам, благодаря своевременному поступлению в МЧС информации о происшествии на улице Куйбышева удалось оперативно потушить огонь и не допустить его распространения.

«Была спасена охранник этого заведения», — напомнил он.