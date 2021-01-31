В Пензенской области в ДТП погибли водитель и пассажирка «ВАЗа» Происшествия

Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2114» и «SsangYong» в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 30 января в 10.50 на 35 км автодороги «Поим — Башмаково — Земетчино» произошло столкновение автомобиля «SsangYong» под управлением мужчины 1954 года рождения и автомашины «ВАЗ-2114», за рулем которой находился водитель 1999 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажирка «ВАЗа» 1980 года рождения от полученных травм скончались на месте аварии», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель и пассажирка автомобиля «SsangYong» 1954 года рождения были доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в отделе пропаганды.