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В Пензенской области в ДТП погибли водитель и пассажирка «ВАЗа»

09:14 | 31.01.2021 | Происшествия

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Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2114» и «SsangYong» в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП погибли водитель и пассажирка «ВАЗа». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 30 января в 10.50 на 35 км автодороги «Поим — Башмаково — Земетчино» произошло столкновение автомобиля «SsangYong» под управлением мужчины 1954 года рождения и автомашины «ВАЗ-2114», за рулем которой находился водитель 1999 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажирка «ВАЗа» 1980 года рождения от полученных травм скончались на месте аварии», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель и пассажирка автомобиля «SsangYong» 1954 года рождения были доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в отделе пропаганды.

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